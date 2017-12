URGENTE : Suspeito de tentativa de roubo é morto a tiro

Em Rondônia

O autor do assassinato não aguardou no local

O crime de homicídio ocorreu na tarde deste sábado (30) na Rua Benedito Inocêncio, próximo a Avenida Guaporé, bairro Lagoinha, zona Leste de Porto Velho. Um suspeito identificado como Gabriel Feitosa dos Santos Silva, 17, foi morto a tiro.

As informações são de que o adolescente estava na garupa de uma motocicleta Honda Biz de cor branca, quando tentou roubar uma mulher que estava em uma parada de ônibus. A vítima correu e a dupla saiu em fuga. Porém, foi perseguida por uma testemunha que efetuou disparos. Gabriel seguia na garupa e foi atingido com um tiro nas costas, que transfixou. Em seguida, o comparsa dele fugiu tomando rumo ignorado. O Samu foi acionado e constatou o óbito.

O autor do assassinato não aguardou no local. Na cintura de Gabriel foi encontrada uma arma de fabricação caseira com uma munição calibre 22. O corpo foi removido ao IML.