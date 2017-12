Terremotos, queda de avião e ascensão de Bruno Borges marcará o Acre em 2018

O vidente que mantém um grupo de profecias chamado de Orakulo do Arauto no facebook, Valter Arauto, de 51 anos, disponibilizou um video exclusivo ao ac24horasonde prevê alguns acontecimentos para o Estado do Acre durante o ano de 2018. Durante a gravação de pouco mais de 7 minutos, o adivinho expõe acontecimentos que vão desde terremotos, queda de avião e até mesmo a nova ascensão midiática de Bruno Borges, o menino do Acre.

“Realmente haverá a queda de um avião na região, não um avião de pequeno porte, mas sim um grande avião, um Boeing e isso será notícia em todo o país. O outro prognóstico também é devido a um terremoto na Bolivia vai causar reflexos no Acre, pânico na região. O primeiro abalo vindo da Bolivia e o segundo vindo do Peru”, informa o vidente.

Entre várias previsões, uma curiosa fica por conta de Bruno Borges, o menino do Acre, que desapareceu durante meses e deixou cerca de 14 livros criptografados. “O destaque de vocês é o jovem e inteligente Bruno Borges. Ele é prata da casa. Ele é conhecido no Brasil e no mundo. E digo mais, ele vai se destacar mais ainda através de uma documentário que será feito da hisótira dele”, prevê.

Sem citar nomes, outra previsão exposta por Valter é o fato de um político acreano se firmar no cenário nacional em 2018. Ele também afirma que um cantora acreana ficará famosa em todo país através da música. Assista o video na integra: