Rios do Acre: situação já preocupa Estados vizinhos; por aqui, governo do Estado segue monitorando

Sites de notícias de Rondônia já começaram a divulgar informações sobre os índices pluviométricos

A situação dos rios acreanos não preocupam apenas o Acre. Os sites de notícias de Rondônia já começaram a divulgar informações sobre os índices pluviométricos dos rios.

O site Ariquemes Online, local, compartilhou uma notícia que afirma que, segundo previsões do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), as chuvas no trimestre dezembro, janeiro e fevereiro serão acima da média. Isso pode ocasionar na elevação dos níveis dos rios.

Por aqui, o governo do Estado, por meio da Comissão Estadual de Gestão de Riscos Ambientais (CEGdRA), em parceria com as prefeituras, tem monitorado a situação dos mananciais no Acre.

Índices

Na quinta-feira (28), o rio atingiu a cota de 11,48 metros, segundo medição da Defesa Civil. Os índices sobem alarmantemente muito por conta das chuvas registradas nesse período.

Na capital, a cota de alerta é de 13,50 metros e de transbordamento, 14 metros.

Interior

Em Assis Brasil, o rio registrou 4,11 metros nesta manhã – a cota de alerta é de 11,30 e a de transbordamento é de 12,50 metros. Em Brasileia, apresentou 1 centímetro de vazante entre as 6 e as 9 horas, marcando 6,09 metros.