Retrospectiva 2017: relembre os fatos que marcaram o Acre este ano

Guerra entre facções, o menino do Acre, os extremos do clima! Relembre as notícias que marcaram o Acre em 2017.

Histórias que emocionaram, surpreenderam e chocaram! 2017 foi um ano e tanto no Acre. Um ano em que a guerra entre facções se intensificou no estado, ataques criminosos destruíram ônibus, prédios públicos e escolas.

Noticiamos, quase todos os dias, jovens perdendo a vida para o crime. Foi o ano também que o sumiço de um jovem colocou o Acre no centro das atenções do mundo. O menino do Acre sumiu e depois reapareceu envolto a muito mistério. Foi um ano de extremos no clima em plena região Amazônica. No Bujari, o reservatório secou. Na capital, um forte temporal deixou um rastro de destruição. Bem no final de dezembro, as chuvas intensas anunciam que pode vir enchente logo no início de 2018!

O G1 Acre listou as notícias publicadas entre janeiro e dezembro deste ano, em ordem cronológica, que mais chamaram a atenção dos leitores.

Janeiro: cobra rara, pai denuncia vizinho por estuprar filha, jovem convive com inchaço após extrair dente

Espécie de serpente rara foi achada pela primeira vez na Estação Ecológica Rio Acre, em Assis Brasil (Foto: Marco Freitas/Arquivo Pessoal)

Uma rara serpente de cor preta, cabeça branca e com cerca de 40 a 50 centímetros chamou atenção no mês de janeiro. O réptil foi descoberto na Estação Ecológica Rio Acre, a 70 quilômetros de Assis Brasil, interior do estado. O animal foi achado por pesquisadores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Ainda em janeiro, um agricultor de 56 anos procurou a Delegacia de Cruzeiro do Sul para denunciar o próprio vizinho, sob a acusação de estupro contra a filha de 11 anos, que é deficiente mental. O caso ocorreu no dia 3 de janeiro desse ano, no município deRodrigues Alves.

Um caso curioso que o G1 mostrou em janeiro foi o do jovem agricultor Rogério Gadelha de Almeida, de 17 anos, que tentava descobrir a causa de um inchaço no lado esquerdo do rosto após extrair um dente. Ele vive no Seringal Baturité, que fica a três dias de barco até a cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, chegou a ficar internado no Hospital das Clinicas em Rio Branco para tentar resolver o problema.

Fevereiro: adolescente mata pai após estupro, jovem grava áudio antes de morrer e casal viaja pela América do Sul

Adolescente relatou à polícia que matou o pai em legítima defesa após ser abusada desde os 12 anos (Foto: Divulgação/PM-AC)

Em fevereiro, contamos a história de uma adolescente de 14 anos que matou o pai, de 34 anos, com um tiro de espingarda alegando que por dois anos foi abusada sexualmente por ele, segundo a PM. A morte ocorreu no dia 7 de fevereiro, no Ramal da Cachoeira, em Tarauacá. A jovem passou por exame de conjunção carnal, que comprovou o estupro. A Polícia Civil disse que a menor agiu em legítima defesa e não ficou apreendida.

Outro caso que comoveu os leitores em fevereiro foi o do estudante Wanderson Amorim do Nascimento, de 21 anos. Ele ficou desaparecido após sofrer um acidente de moto, no dia 18 de fevereiro, na Linha Amarela, Rio de Janeiro, na altura do pedágio, e depois foi encontrado morto. A prima da vítima, Ágatha Inara, de 27 anos, contou que o jovem chegou a mandar um áudio para avisar que estava perdido e que voltaria para a casa.

Em fevereiro também teve história de aventura. Casados há quase dois anos, o casal Arthur Chacon e Sophia Reis, ambos de 28 anos, decidiram colocar o pé na estrada e tirar do papel o projeto Caudalosa América. Os dois queriam viajar em um carro pela América do Sul registrando todos os momentos e depois contar a experiência em um livro.

Março: ensaio com seringas, sucuri assusta banhistas e acidente após enterro

Hellena teve como cenário as seringas usadas durante o tratamento da mãe (Foto: Glória Marie/Arquivo pessoal)

Março foi marcado pela história de superação de uma mulher que realizou o sonho de ser mãe. Para celebrar o fim da gestação marcada pelo diagnóstico de endometriose e trombofilia, a empresária Aurilane de Oliveira, de 31 anos, resolveu utilizar as seringas usadas durante o tratamento no ensaio newborn da pequena Hellena, na época com 23 dias de vida. As fotos foram feitas em Rio Branco, cidade onde a família reside, no dia 10 de março e repercutiram no Facebook.

Uma sucuri de 4,20 metros surpreendeu banhistas de Tarauacá, no mês de março. O grupo encontrou a cobra em um igarapé conhecido como ‘Banho do Boeirinha’, localizado no km 1 da BR-364, sentido ao município de Feijó, interior do Acre. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o animal.

Ainda em março teve a trágica história de Salam Almeida, de 41 anos, que sofreu um grave acidente um dia depois do enterro do pai José Abid, em Mâncio Lima. O homem seguia pela rodovia AC-405 quando o pneu da moto estourou causando o acidente.

Abril: Bruno Borges some e deixa 14 livros escritos à mão e criptografados no quarto

No quarto, os escritos são feitos de forma impecável, com precisão e simetria (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre)

Em abril não se falou em outro assunto que não fosse esse: o misterioso sumiço do estudante de psicologia Bruno Borges, de 24 anos, que deixou 14 livros criptografados à mão, alguns deles copiados nas paredes, teto e no chão do quarto. Só deu ele! O desaparecimento dele era investigado pela Polícia Civil do estado e também pela Interpol. Os amigos chegaram a ser levados para a delegacia para prestar esclarecimentos. Conversas encontradas no celular de Marcelo Ferreira, de 25 anos, com Márcio Gaiote, ambos amigos do estudante, mostraram a intenção dos dois em ficarem ricos com a divulgação dos 14 livros criptografados. A polícia via fortes indícios de que o sumiço do jovem era uma jogada de marketing. Depois de quase 5 meses, Bruno Borges reapareceu e negou que tivesse essa intenção.

Parente carrega idosa nas costas para ir à lotérica em Rio Branco (Foto: Conceição Benício/Arquivo pessoal)

Uma imagem que marcou o mês de abril e por isso merece espaço na retrospectiva foi a de um rapaz carregando uma idosa de mais de 80 anos nas costas para que ela pudesse sacar o benefício do INSS. A cena foi flagrada em uma casa lotérica no Centro de Rio Branco.

Maio: acreano é agredido em Portugal, ex-doméstica formou sete filhos e ele de novo…Bruno Borges

Marcelo Ferreira foi preso na manhã desta quarta-feira (31) em Rio Branco (Foto: Aline Nascimento/G1)

Em maio, o desparecimento do estudante Bruno Borges continuava intrigando a polícia (e todo o mundo). Foi neste mês que a Polícia Civil do Acre encontrou móveis do estudante – um rack e uma cama – na casa de Mário Gaiote. Outro amigo de Bruno, Marcelo Ferreira, de 25 anos, foi levado à delegacia por falso testemunho. Na casa de Ferreira, a polícia encontrou contratos deixados por Bruno destinando parte da venda dos livros para Ferreira, Gaiote e um primo de Bruno, Eduardo Veloso.

Também em maio, um vídeo do acreano Jair Costa, de 26 anos, sendo agredido por um policial na cidade de Montijo, em Portugal, repercutiu na internet. O rapaz fazia uma transmissão ao vivo pela rede social Facebook na Repartição de Finanças do país quando o policial, que estava à paisana, aplicou um golpe no pescoço – ‘mata-leão’ – e deu ordem de que ele parasse de gravar.

Uma história em especial emocionou os leitores nesse mês. A da aposentada Francisca Silva da Conceição, de 60 anos que após a morte do marido, teve de criar sozinha os oito filhos. Apesar das dificuldades, garantiu que sete chegassem ao ensino superior.

Junho: advogada é barrada por detector de metal, adolescente some com bebê e olha Menino do Acre aqui de novo

Advogada foi barrada pelo detector de metais ao tentar entrar em presídio de Rio Branco (Foto: Arquivo pessoal)

Em junho, a advogada Mayra Villasante, de 30 anos, ficou indignada após ser barrada pelo detector de metais do Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde, em Rio Branco, ao tentar entrar na unidade para atender um cliente. Na época, ela conversou com o G1 e disse que sentiu “tratada como uma bandida”.

Ainda em junho, a notícia de que a família do estudante Bruno Borges tinha fechado acordo com uma editora para a publicação dos livros do jovem foi destaque. O primeiro livro publicado foi a “Teoria de Absorção de Conhecimentos (TAC)” e causou polêmica.

Foi neste mês também que a família da pequena Beatriz Rodrigues do Nascimento, de 10 meses, passou momento de muita aflição. Uma adolescente de 15 anos, amiga de vizinhos, pegou a criança para passear no bairro e não retornou. Após o apelo da família, a adolescente levou a criança de volta pra casa.

Julho: juiz é barrado por general, casal se mata após morte da filha e homem não consegue registrar filhos com o nome dos ‘Mosqueteiros’

Juiz Hugo Torquato (à esquerda) e general tiveram discussão durante operação em Cruzeiro do Sul (Foto: G1 e Reprodução/Rede Amazônica Acre )

Uma das histórias mais lidas do G1 Acre em julho foi a da confusão envolvendo o juiz titular da 2ª Vara Criminal e corregedor do presídio de Cruzeiro do Sul, Hugo Torquato e o general José Eduardo Leal de Oliveira, comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva. O juiz foi impedido de acompanhar uma operação no presídio e gravou um áudio da discussão entre os dois.

Outro caso de grande repercussão nesse mês foi o dos pais encontrados mortos em casa, um dia depois da morte da filha. Os corpos do subtenente Márcio Augusto de Brito Borges, de 45 anos, e da esposa, a ex-sargento Claudineia da Silva Borges, 39, estavam na casa onde moravam, na Vila Militar, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Uma história inusitada que chamou atenção em julho foi a dificuldade que um pai encontrou para registrar os filhos com o nome de “Os Três Mosqueteiros’. Depois de muita persistência, o engenheiro Adcélio Firmino conseguiu registrar os filhos e homenagear parcialmente os heróis da infância. Os nomes escolhidos foram: Aramis, Athos e Apolo.

Agosto: Bruno Borges volta pra casa após quase 5 meses e ataques criminosos assustam em Rio Branco e no interior

Bruno Borges, o menino do Acre, voltou pra casa depois de quase 5 meses (Foto: Reprodução TV Globo)

Em agosto, o estudante Bruno Borges voltou a ser o assunto mais lido e comentado do mês. Isso porque, depois de quase 5 meses desaparecido, ele voltou pra casa no dia 11 de agosto. Lembrando que antes antes de sumir, Bruno Borges deixou 14 livros escritos à mão e criptografados, com alguns trechos copiados nas paredes, teto e no chão do quarto. Deixou ainda uma estátua do filósofo Giordano Bruno (1548-1600), que custou R$ 10 mil.

Em entrevista exclusiva para o Fantástico, que foi exibida no dia 13 de agosto, Bruno Borges explicou o motivo de ter se isolado. “Meu maior objetivo com esse projeto foi estimular as pessoas a adquirirem conhecimento”.

ônibus foram incendiados em retaliação a bloqueio de sinal telefônico em presídios de Rio Branco (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Mas nem só de Bruno Borges o G1 Acre viveu no mês de agosto. Nesse mês, o Acre voltou a ser palco de ataques criminosos. Os ataques foram uma retaliação de facções ao bloqueio de sinal telefônico nas unidades prisionais da capital. No início de agosto, 26 pessoas foram presas por envolvimento nesses ataques. Houve prisões em Rio Branco, Feijó e Brasiléia.

Setembro: ataques racista contra Miss Beleza Negra, Bruno Borges fala sobre repercussão e seca Bujari

Ediane Caetano, de 21 anos, foi fotografada aos 8 meses de gravidez (Foto: Assis Lima/Arquivo Pessoal)

A estudante e Miss Beleza Negra 2016, Ediane Caetano, de 21 anos, sofreu ataques racistas de internautas no Acre, em setembro, depois da divulgação de um ensaio de gestante nu. As ofensas, feitas por meio de comentários na publicação da jovem, começaram pouco depois da divulgação do trabalho na mídia.

Em setembro, Bruno Borges continuou em evidência. Quase 50 dias após ter voltado do isolamento, o estudante recebeu a equipe do G1 em casa. Ele estava com 13 quilos a mais e contou como estava lidando com a nova rotina.

Em Cruzeiro do Sul, uma bebê de seis meses foi internada na UTI do Hospital do Juruá após ter sido enforcada pelo próprio pai. O caso ocorreu na comunidade São João, na BR-364, a 100 km da cidade. A criança não resistiu e morreu dias depois.

Reservatório de água no Bujari, interior do Acre, está seco (Foto: Reprodução Rede Amazônica Acre)

Foi neste mês também que o município do Bujari enfrentou uma das piores secas da história. O reservatório que abastece a cidade secou e Rio Branco teve que enviar caminhões-pipa para ajudar no abastecimento da população. Um dos principais responsáveis pelo abastecimento na cidade é o Igarapé Redenção.

Outubro: mãe tenta mudar nome de criança com dois sexos, aluno põe fogo em escola, pornografia em UPA e estragos temporal

Menino foi registrado como menina e mãe que trocar o nome da criança (Foto: Arquivo pessoal )

Uma história que chamou atenção em outubro foi a da criança que nasceu com os dois sexos e foi registrada como menina. Mais de dois anos depois do nascimento, a mãe da criança luta para que ela seja reconhecida como homem. Isso após um exame confirmar que a criança é do sexo masculino.

Em Feijó, um estudante de 14 anos incendiou a Escola Estadual Rural Vicente Brito de Sousa, após ter levado uma bronca de uma professor por ter chegado atrasado. O prédio, que fica no Ramal Antônio Simplício, ficou totalmente destruído e precisou ser reconstruído.

Outro caso que chamou atenção em outubro foi o de um servidor da Unidade de Pronto Atendimento do Segundo Distrito de Rio Branco flagrado assistindo pornografia na recepção da unidade. A Secretaria de Saúde abriu uma sindicância e ele foi afastado da função.

Quadra desabou e atingiu funcionários que trabalhavam na reforma da quadra (Foto: Luan Cesa/G1)

Foi em outubro também que um forte temporal deixou um rastro de destruição em Rio Branco. Por uma semana, o Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências de quedas de árvores pela cidade. Foram mais de 300 registros envolvendo a tempestade. O temporal fez desabar a estrutura de uma quadra poliesportiva e atingiu três funcionários de uma escola.

Novembro: crianças resgatadas de chiqueiro, mulher que foi obrigada a casar e jovem que riu ao confessar como matou amigo

Irmãos têm 9,11 e 13 anos e foram encontrados na noite de quarta-feira (8) (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Cruzeiro do Sul foi destaque em novembro com o caso dos três irmãos, de 9, 11 e 13 anos de idade, que foram encontrados dormindo sozinhos dentro de um chiqueiro, no bairro da Várzea. Eles foram resgatados pela Polícia Militar após uma denúncia.

Em novembro, o G1 contou a história da doméstica Maria Angelita, de 36 anos. Aos 15 anos, ela afirma ter sido trocada por um motor de barco e obrigada a casar com um homem 43 anos mais velho, em Porto Walter, cidade que fica no interior do Acre. Com esse homem, ela viveu por 18 anos e conta que as agressões eram constantes.

Um caso que surpreendeu pela frieza foi a de um jovem que confessou ter armado uma emboscada e matado o próprio amigo em Cruzeiro do Sul. A confissão foi feita em vídeo gravado pela Polícia Civil da cidade.

Dezembro: estudante de 14 anos é achada morta, homem que esquartejou e filmou jovens é condenado e filho que matou a mãe

Estudante foi achada morta dentro de casa abandonada em Cruzeiro do Sul neste domingo (3) (Foto: Arquivo da família)

Dezembro foi marcado por histórias trágicas no Acre. Como a da estudante Auine Lima, de 14 anos, que foi encontrada morta com várias facadas no bairro Aeroporto Velho. Ela estava dentro de uma casa abandonada, em construção, em Cruzeiro do Sul. A jovem estava desaparecida desde sábado (2), quando saiu da casa de uma tia na Avenida 25 de Agosto.

Foi em dezembro também que a Justiça do Acre condenou a 62 anos de prisão em regime fechado Joalyson Nascimento da Silva, de 26 anos. Ele foi condenado pela morte, esquartejamento e ocultação de cadáver de dois jovens em dezembro do ano passado. O rapaz teria ajudado outros integrantes de uma facção a executar as vítimas que foram esquartejadas, tiveram os corpos escondidos e parte deles queimados.

Outro caso de grande repercussão em dezembro foi o do filho acusado de matar a própria mãe na cidade de Porto Walter, no interior do Acre. A dona de casa Zilmar Vieira Melo, de 59 anos, foi morta com tiro de espingarda pelo filho, José Benedito Melo, de 23 anos. Revoltado, o irmão de Melo, que é filho de criação de Zilmar e não teve o nome divulgado, o matou a golpes de terçado.

Mais de 450 assassinatos foram registrados no Acre em 2017 (Foto: Reprodução Rede Amazônica Acre)

2017 foi o mais violento dos últimos anos no estado. Mais de 450 assassinatos foram registrados, contra 286 registrados em 2016. O promotor de Justiça Rodrigo Curti avaliou que a quantidade de crimes ocorridos durante o ano já pode ser considerada como uma ‘epidemia’.