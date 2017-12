‘Operação Réveillon’ vai ter reforço de 100 PMs em Rio Branco

O reforço vai ser dividido em duas etapas. A primeira começa a partir de 15h deste domingo (31) seque até às 21h. Após isso, o policiamento segue até às 3h de segunda-feira (1). Oliveira explica que, além do reforço, outros 200 policiais vão permanecer nas ruas por causa da Operação Papai Noel que foi deflagrada em novembro.

“Esperamos que as festas sejam realizadas de forma tranquila. A Operação Réveillon é uma ordem da diretoria de operações e designa policiamento específico para a festa. O policiamento vai atuar nesses regiões mais tradicionais, onde há a concentração de festas e queima de fogos”, afirma.

A ação vai contar com guarnições do Batalhão Ambiental, Batalhão de Trânsito (BPTrans), Batalhão de Operações Especiais (Bope). A operação também vai dar apoio ao Departamento de Trânsito (Detran) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans), pois, segundo o tenente-coronel, as áreas de acesso a esses bairros vão ser interditadas.