Homem é ferido com tiro na cabeça durante madrugada em bar de Epitaciolândia

Era por volta das 00h50 deste domingo, dia 31, quando socorristas do Corpo de Bombeiros, juntamente com homens do 10º Batalhão da PM do Alto Acre, foram acionados para um possível caso de tentativa de homicídio ocorrido no Bairro Aeroporto, em um bar nas proximidades do estádio de futebol.

Lá, depararam com um homem sangrando ainda com vida, com um ferimento na cabeça ocasionado por arma de fogo, possivelmente uma pistola. Foi identificado que o tiro teria sido pelas costas, atingindo a nuca e o projétil saiu pela testa expondo e perdendo massa cefálica.

A vítima foi identificada como Averton Nascimento dos Santos, de 27 anos. Seu estado de saúde foi considerado crítico e ficou sendo mantido vivo por aparelhos. Após ser atendido pelos plantonistas do pronto-socorro do hospital de Brasiléia, Averton foi transferido para a capital na madrugada, onde está sendo mantido na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Até o fechamento desta, às 11h00, as informações sobre o estado de saúde não haviam sido repassadas da Capital.

Ninguém viu, ninguém sabe….

As autoridades ainda estão investigando o que poderia ter sido a causa do atentado contra a vida de Averton. O suspeito ainda está sendo procurado e ninguém que estava por perto nada falou aos policiais, o que vem dificultando a elucidação do caso por enquanto.

Por enquanto, nada está sendo descartado para descobrir e chegar ao autor do disparo.

Mais informações a qualquer momento.