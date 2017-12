Da cozinha ao gramado, das panelas ao apito: conheça o chef que é árbitro no Acre

– Toda criança tem o sonho de ser jogador de futebol, jogar em grandes times. O meu não era diferente. Sempre joguei minha bolinha com os amigos na rua e na quadra, mas o tempo foi passando e nada de me transformar em um craque – comenta.

O interesse pelo futebol continuou vivo, mas chegou o momento de colocar na mesa as escolhas: futebol ou um trabalho para se manter. Rosevaldo preferiu correr atrás de um emprego formal e acabou iniciando no ramo da panificação em uma panificadora de Rio Branco.

Quase dois anos depois, resolveu deixar o emprego por se achar, segundo ele, mais capacitado. Deu certo. Acabou sendo contratado por uma empresa com o cargo de salgadeiro. Nesse período, passou a trabalhar com doces e comidas com mais frequência.

Mas o futebol continuava ali, vivo. Foi então que o chef de cozinha resolveu fazer a inscrição no curso de arbitragem da Federação de Futebol do Acre em 2009.

Em 2016, Rosevaldo de Souza participou do Encontro de Chefes do Acre (Enchefs Acre) com uma receita chamada escondidinho de galinha caipira com purê de macaxeira. O evento selecionava os seis melhores pratos entre os concorrentes. Os participantes têm que utilizar ingredientes regionais.