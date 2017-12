Cadela desaparece com medo de fogos e família oferece recompensa de R$ 300 para quem encontrar animal

A cadela Teca, que é mestiça da raça vira-lata com pastor alemão e tem oito anos, desapareceu da casa da família, no bairro Oscar Passos, em Rio Branco, no dia 23 desse mês, após ficar com medo de fogos. A dona do animal, Caroline Yunes, de 32 anos, desconfia que Teca tenha fugido quando a família estava saindo de casa para ir à igreja.