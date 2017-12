Ainda não sabe onde passar a virada do ano? G1 lista festas de Réveillon em Rio Branco

Capital acreana tem opções de festas gratuitas e pagas para todos os gostos.

O fim de 2017 chegou. Se você ainda não sabe o que fazer neste domingo (31) para receber 2018 com boas energias e muita alegria, Rio Branco tem diversas opções nos mais variados estilos para curtir o Réveillon e celebrar a chegada de 2018 no Acre, o último estado do Brasil a dar boas vindas ao novo ano. Opções gratuitas, pagas e com muita diversão podem ajudar a quem ainda não se decidiu.

Base

O tradicional Réveillon da Base, que já acontece há mais de 30 anos na cidade, promete enfeitar o céu do Centro de Rio Branco na virada. Cerca de 30 mil pessoas devem assistir a tradicional queima de fogos no bairro. Vão ser 10 minutos de espetáculo para a população. E este ano vai ter novidade na Ponte Metálica.

A programação no bairro é gratuita e inicia às 22h, com o show do cantor acreano Álamo Kário. Ele se apresenta até meia-noite, quando inicia a queima de fogos no local. O show pirotécnico vai seguir até às 00h10. A partir daí, o grupo A Base do Samba, banda local de pagode, anima o público até o dia amanhecer. A programação é organizada pelos moradores do bairro em parceria com a Prefeitura.

‘Atura ou surta’

Voltada ao público LGBT, a festa ‘Atura ou surta’ promete ser a melhor da cidade neste fim de ano. O evento inicia a partir das 23h no Studio Beer, na Rua Alexandre Farah, N° 132, Bosque. Os ingressos podem ser adquiridos por R$ 15 na internet. Já quem optar fazer a compra na hora da festa, o valor também vai ser de R$ 15 até às 00h30. A partir desse horário a meia entrada fica R$ 20 e a inteira R$ 40.

Gameleira

E para não ficar de fora da festa, a A Associação dos Vendedores da Gameleira (Avegam) também vai promover uma bela festa no calçadão mais tradicional da capital acreana. Além do comércio de alimentos e bebidas, a celebração também promete muita música. A programação inicia às 16h, com abertura da praça de alimentação e brinquedos para as crianças. Às 21h o DJ Jean Félix comanda a festa, a apresentação segue até meia-noite. Depois o grupo Terreirão do Samba assume o comando até o dia amanhecer. As atrações culturais são gratuitas e aberta a todos os públicos.

Réveillon Maison Borges All White

A casa de shows Maison Borges também promove a celebração. Com open bar de cervejas, drinks, água, refrigerante e café da manhã no dia 1° de janeiro, os participantes vão curtir atrações como Luan Lima, Anderson Liguth, vários DJ’S e a banda Agitus, atração nacional. O valor da mesa para quatro pessoas é estimado em R$ 700.

Réveillon Villa Rio Branco

O Hotel Villa Rio Branco também vai fazer uma festa para celebrar o fim do ano. Com cardápio exclusivo, espaço kids para as crianças, jantar, café da manhã no dia 1° e muita música. A festa vai ter como atração o cantor Carlinhos Bahia. Além disso, a festa também vai ter apresentação ao vivo de banda. As mesas custam R$ 600 e o ingresso individual R$ 150.

PVT 6

Tradicional em Rio Branco, a festa PVT promete agitar a virada de ano na cidade. Vão ser 11 horas de festa na Chácara Modelo com muita música e agitação, o evento inicia às 22h do dia 31 e vai té às 8h do dia 1°. Os ingressos antecipados estão sendo vendidos por R$ 20, meia, e R$ 40, inteira. Os participantes podem levar bebidas e comidas para o local da festa.