Adolescente de 16 anos é achado morto com corte na garganta em bairro de Rio Branco

Cristiano Rodrigues de Lima, de 16 anos, foi achado morto no início da tarde deste sábado (30) no bairro Rosalinda, próximo à entrada do bairro Cidade do Povo, em Rio Branco. De acordo com o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o adolescente tinha um corte na garganta e, aparentemente, nenhum outro sinal de agressão foi encontrado no corpo.