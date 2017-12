Tijolão: Nokia 3310 terá edição especial com 4G e WhatsApp

Será mantido o design retrô que é o charme do celular da Nokia

O famoso celular Nokia 3310, mais conhecido como “tijolão”, relançado este ano, também ganhará uma nova versão com direito a internet 4G e aplicativos do Android, como o WhatsApp e o Facebook Messenger.

De acordo com as informações o site ‘TechTudo’, será mantido o design retrô que é o charme do celular da Nokia. Até o momento, as versões disponíveis do Nokia 3310 são compatíveis com redes 2G ou 3G. Os sistemas atuais do aparelho não contam com apps populares.

O Nokia 3310 4G corrigiria essa omissão com o YunOS, sistema baseado na tecnologia do Android. A nova plataforma daria ao 3310 com redes 4G a perspectiva de rodar aplicativos famosos, como o WhatsApp.

Essa possibilidade, no entanto, depende de que esses aplicativos ganhem versões adequadas às características únicas do 3310, que vão da tela pequena ao teclado numérico.