Réveillon da Base, em Rio Branco, vai ter queima de fogos de 10 minutos e distribuição de copos personalizados

Dias antes da virada de ano, as expectativas para o show de fogos na cidade são altas. Os moradores do bairro da Base esperam o ano todo pelo espetáculo e já está tudo organizado e quase tudo pronto para a grande festa.

A programação conta com shows de artistas locais e a festa tem a participação de vários parceiros. “Todo ano a gente faz esse evento. É um prazer estar com essa comunidade. Todo mundo se ajuda pra ajudar o Ted Fogueteiro, que é nosso exemplo do bairro da Base”, diz o agente de atividade fluvial José d Branco.