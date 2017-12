Prêmio de R$ 280 milhões atrai apostadores às casas lotéricas no interior do Acre

Alguns sonham em mudar de vida. Outros priorizam os familiares e tem também quem sonhe em ajudar pessoas carentes.

As casas lotéricas de Cruzeiro do Sul ficaram lotadas neste sábado (30). Milhares de pessoas formaram filas em todas as lotéricas do município para fazer jogos na esperança de “abocanhar” a bolada da Mega da Virada, estimada em R$ 280 milhões.

Dentre os sonhos estão mudar de vida, priorizar os familiares e até ajudar as pessoas carentes. A verdade é que o montante do prêmio chamou atenção das pessoas e todos tentam a sorte.

Em uma casa lotérica localizada na principal avenida da cidade, o pedreiro Francisco da Silva Costa, de 57 anos, que costuma jogar sempre diz que se ganhar o prêmio pensa em ajudar as pessoas carentes.

“Toda semana faço uma fezinha. Se eu ganhasse esse prêmio, primeiro iria arrumar minha vida e da minha família. Depois faço parte de um grupo que ajuda pessoas carentes e com esse dinheiro todo teria condições de ajudar muio mais as pessoas”, fala.

No mesmo local, o policial reformado Rosevaldo Souza da Costa, de 49 anos, conta que fez nove jogos. Segundo ele, a aposta da Mega da Virada tem que ser especial.

“Sempre jogo na Mega, mas hoje é especial, o prêmio é muito grande e a gente procura jogar para tentar a sorte. Ainda não pensei o que faria com essa grana toda na minha conta. Talvez ajudasse parentes, amigos e pessoas próximas. É um prêmio que muda a vida de qualquer pessoa”, afirma.

Lotéricas da cidade ficaram lotadas neste sábado (30) em Cruzeiro do Sul (Foto: Adelcimar Carvalho/G1)

Em outra lotérica, que fica próxima da catedral da cidade, o policial militar Maicon Jucá, de 28 anos, disse que resolveu jogar, após ficar sabendo do valor do prêmio por um grupo do WhatsApp.

“Não sabia dessa Mega da Virada, olhando um grupo, os colegas falando que as filas nas lotéricas estavam imensas. Perguntei qual o motivo e um me disse que era devido à Mega da Virada que vai pagar quase R$ 300 milhões. Então, decidi e vim arriscar a sorte”, disse Jucá.

Já o jornalista João Dias da Costa, fez uma fezinha em uma lotérica no Mirante do Caís e já sabe qual será seu primeiro investimento, caso de seja contemplado com o prêmio.

“Estou fazendo cinco jogos. Um meu, outro da esposa, de uma neta, minha nora e meu filho. Todo final de ano jogo na Mega da Virada. Agente tem sempre a esperança de ganhar um prêmio grande desse. Se tivesse a sorte, a primeira coisa que faria era comprar uma casa para meu filho que mora em Rio Branco em uma casa alugada. Depois ia ver como investir”, afirmou.

Mega da Viarada vai pagar R$ 280 milhões (Foto: Adelcimar Carvalho/G1)