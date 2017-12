Major dos Bombeiros orienta sobre uso de fogos de artifícios na virada de ano

Tradição para comemorar datas especiais e a chegada de um novo ano, os fogos de artifício chamam a atenção de adultos e crianças. E, nesta época do ano, não faltam opções desses produtos, classificados por categoria no comércio. Com as festas de fim de ano, muita gente esquece os perigos que os fogos podem oferecer e, por isso, é bom ficar atento para algumas dicas.

De acordo com o major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, o número de atendimentos médicos relacionados a acidentes com fogos aumenta cerca de 10% nesse período do ano. “Se não estiver atenta e não tiver conhecimento, a pessoa pode sofrer vários acidentes. Entre eles estão amputação, cegueira, surdez permanente e as queimaduras”, explica o militar.

Falcão acrescenta que o primeiro cuidado antes de manusear o produto é ler com atenção o rótulo. Ele fala que os fogos classe D precisam ter três rojões encaixados um sobre o outro. O pavio de cada um dos rojões deve ser colocado em sentindo oposto um ao outro.

“No momento de estourar, o braço que estiver com os rojões precisa estar bem esticado. Deve-se tampar o ouvido e não olhar para cima”.