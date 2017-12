Homem mata amante da esposa; corpo é resgatado de precipício

Esposa também foi presa, sob a acusação de esconder a arma do crime

Um caso extraconjugal acabou em assassinato no Rio de Janeiro. Flávio de Lemos Passos foi preso na última quinta-feira (28), acusado de sequestrar e matar Carlos Enrique Fernandes Procópio, amante da sua esposa, Maria Aparecida Guedes de Sales. A mulher de Flávio Passos também foi presa, sob a acusação de esconder a arma do crime.

Segundo informações do jornal O Dia, o crime aconteceu na terça-feira (26), em Mangaratiba, Região da Costa Verde do estado. Policiais da 165ª DP (Mangaratiba) informaram ao jornal que o suspeito havia ameaçado o amante da esposa de morte duas semanas antes e que era proprietário de um veículo com as mesmas características do carro envolvido no sequestro da vítima.

Flávio Passos contou inicialmente que um grupo armado de milicianos havia usado um carro similar ao dele e que o tinha obrigado a participar da ação. Porém, após diversas contradições, acabou por confessar o crime. Ele disse ter capturado, algemado e conduzido a vítima em seu próprio carro até uma espécie de precipício, na estrada RJ-014.

No local, disparou três tiros nas costas de Carlos Procópio, e um quarto enquanto o corpo caía.Depois da confissão, o homem levou os agentes para a cena do crime. O corpo da vítima foi encontrado através de uma escalada dos policiais. Ele estava algemado e já em fase de decomposição.