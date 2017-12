Homem de 30 anos é assassinado a tiros na manhã deste sábado no Vila Acre

O crime aconteceu na manhã deste sábado (30) em uma residência localizada no Ramal Bom Jesus, região do bairro Vila Acre, segundo distrito de Rio Branco. A vítima, Éden de Oliveira, de 30 anos, foi alvejado com pelo menos sete disparos de arma de fogo.

De acordo com o informado a Polícia Militar, criminosos armados invadiram a casa da vítima e após o crime fugiram tomando rumo ignorado.

Éden chegou a ser levado pelos familiares a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), do segundo distrito, mas, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi levado em seguida a base do Instituto Médico Legal (IML) e o caso passa a ser investigado pela Polícia Civil.