Ex-marido tenta matar jovem com facada no pescoço

Em Rondônia

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante

O crime ocorreu na madrugada deste sábado (30), em um bar na Avenida 3 de Dezembro, no Centro do distrito de União Bandeirantes, em Porto Velho. Edinei M. M., 20, foi preso acusado de tentar matar a ex-esposa a facadas.

A vítima, que também tem 20 anos, informou que estava em uma festa no estabelecimento, quando o ex-marido chegou e tentou conversar com ela. Como não obteve sucesso, o homem arrastou a vítima pelos braços, a levou para um local reservado da festa, sacou uma faca e colocou no pescoço dela, afirmando que ia matá-la. A jovem gritou por socorro e foi ajudada por amigos que conviveram Edinei. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito em flagrante. Ele foi levado para a Central de Polícia.

A vítima, sofreu uma lesão no pescoço e disse que está separada de Edinei justamente por ele ser muito violento.