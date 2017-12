Em Rio Branco, morador de rua é detido após atirar pedra e quebrar janela de ônibus

Um morador de rua conhecido como ‘Pai’, por pedir R$ 1 real a quem passa nas ruas do Centro da capital, foi detido na noite desta sexta-feira (29) após atirar uma pedra e quebrar a janela de um ônibus da empresa Via Verde Transportes, linha 3412, que atende o Conjunto Universitário, em Rio Branco. O homem, segundo a polícia, deve passar por uma audiência de custódia para que o juiz decida se ele vai ser liberado.

O ônibus passava em frente ao Terminal Urbano em sua última viagem ao Conjunto Universitário, por volta de 00h, quando o homem jogou a pedra e quebrou a janela do lado esquerdo do carro. O motorista se assustou com o barulho e ouviu dos passageiros que o ‘pai’ tinha atirado uma pedra em uma das janelas.