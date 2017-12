Em Mâncio Lima, família procura menino que saiu de casa para jogar bola e não voltou mais

O pai de Lucas, Gean Vasconcelos, 35 anos, falou que ele estava na quadra com amigos até às 19h e depois disso sumiu. O menino mora no bairro São Francisco e saiu de casa por volta das 17h30. Vasconcelos falou disse que Lucas nunca tinha desaparecido e ficado fora de casa sem avisar.

Vasconcelos afirmou que está muito preocupado com o que pode ter acontecido com o filho. “Ele estava vestido com uma blusa lilás, bermuda branca e calçando sandálias. Peço que quem tiver informações sobre o paradeiro dele possa me avisar. Estou aflito com essa situação”, afirma.