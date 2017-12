Com prêmio de R$ 280 milhões, acreanos revelam o que fariam se ganhassem a Mega da Virada

Sorteio ocorre às 19h do domingo (31), no horário de Brasília. Esse é o último do ano e quem ganhar vai levar a bolada de R$ 280 milhões.

Com sonho de virar um milionário e acertar os seis números tão sonhados, muitos acreanos acordaram cedo, neste sábado (30), para apostar na Mega-Sena da Virada. O sorteio ocorre às 19h do domingo (31), no horário de Brasília. Esse é o último do ano e quem ganhar vai levar a bolada de R$ 280 milhões.

Interessados no prêmio, os apostadores até adiantaram as apostas, é o que diz a atendente de uma lotérica no Centro da cidade, Sônia Cavalcante.

“Na verdade, os apostadores até se adiantaram, fizeram muitas apostas o mês todo. Só no meu caixa faço mais de 50 apostas por dia, isso porque meu posto é normal. Nos caixas que são próprios para jogos, o número é muito maior”, conta.

A atendente, que trabalha na lotérica há 13 anos, conta que, ao todo, são oito caixas, sendo diz só para os apostadores. Todos os caixas contam com filas grandes para pagamentos e apostas. Ela conta que também fez uma “fezinha” e disse que se ganhar a primeira coisa que vai fazer é ganhar.

“Quero ir para a Europa e Espanha, pois tenho uma amiga lá. Quero passear bastante e depois, quando voltar, vejo o que faço”, revela.

A coordenadora de ensino Marjane Andrade foi apostar pelo marido que está doente (Foto: Karolini Oliveira/G1)

A coordenadora de ensino Marjane Andrade disse que nunca apostou antes, mas vai apostar pelo marido que está hospitalizado.

“Nunca joguei, mas meu marido sim, ele sempre aposta. Como ele não pôde vir, me pediu para eu vir apostar, ele até me passou os números aqui no telefone. Vou jogar para ele, vai que Deus abençoa”, torce.

Marjane disse que ainda não tem certeza do que vai fazer se ganhar o prêmio, mas garante que quer dividir e ajudar o esposo. “Ainda não pensei no que fazer, mas quero dividir e ajudar no tratamento do meu marido”, conta.

O auxiliar de recursos humanos Whiry Ribeiro também não sabe o que fazer se ganhar os R$280 milhões. “A gente nunca tem essa noção do que vai fazer, porque a gente nunca ganhou. Se ganhar, vou pensar no que fazer, porque essas coisas a gente não planeja, é sorte”, finaliza.

Mega da Virada sorteia R$ 280 milhões esse ano (Foto: Karolini Oliveira/G1)