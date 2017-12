Casal furta residência e são surrados pela vítima

Em Rondônia

O proprietário da casa chegou na hora em que o casal praticava o furto

O casal Antônio Luiz P. S., 47, e Adriele S. C., 40, foram severamente espancados no final da noite de sexta-feira (29) após serem flagrados furtando uma residência no bairro Socialista, zona leste de Porto Velho.

Com base as informações repassadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, o proprietário da casa chegou na hora em que o casal praticava o furto. O suspeito Antônio correu e Adriele tentou se esconder em um quintal baldio e acabou surrada. A polícia foi acionada e devido a gravidade dos hematomas, ela foi levada para a UPA da região, onde se negou a receber atendimento médico e ainda desacatou a guarnição, proferindo palavras de baixo calão e cuspindo em um dos PMs.

Assim que os policiais saíam da UPA, foram informados que a vítima teria capturado o outro suspeito nas proximidades. A guarnição foi para o local onde em contato com a vítima, ele abriu o porta malas de seu veículo e entregou o suspeito para os PMs. Ele também estava com várias lesões pelo corpo e com um urso de pelúcia que furtou da casa. Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzindo para a Central de flagrantes.