Sindicato da Saúde alega que servidores tiveram pagamento de horas extras suspenso pelo governo do AC

Os servidores que fazem hora extra nas unidades de Saúde do Acre alegam que tiveram o pagamento suspenso pelo governo do Acre.

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) informou que foram suspensos os plantões extras do mês de novembro, que deveriam ser pagos em dezembro.

Por meio de nota, o governo do Acre informou que houve um problema no sistema que registra os plantões. Para não atrasar a folha, o governo decidiu separar o pagamento do salário com o dos plantões.