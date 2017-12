Rio Branco registra uma média de 19 roubos por dia, aponta levantamento do MP-AC

Dados mostram que a capital teve 5.745 roubos de 1º de janeiro a 30 de novembro deste ano. Maior número de casos foram registrados na 2ª Regional.

Uma média diária de 19 assaltos por dia em Rio Branco. Esse dado foi divulgado pelo Observatório de Análise Criminal do Ministério Público do Acre (MP-AC), com base nos dados do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

O levantamento aponta ainda que, em um ano, o aumento no número de roubos na capital foi de 25%. Os números são referentes aos períodos de janeiro a novembro de 2016 e 2017. No ano passado, foram 4.581 roubos registrados em todas as regionais. Já este ano, foram 5.745 ocorrências – uma média de 132,29 roubos por mês.

A regional que mais registrou casos foi a 2ª, com 1.764 registros de roubo. Em seguida, vem a 4ª Regional, com 1.671 casos. A regional com menor incidência foi a 3ª, com 635 roubos registrados.

O levantamento também fez um ranking dos 10 bairros com maior incidência de roubos em 2017. Na 1ª Regional, o Bosque lidera com 209 registros de roubos. Em segundo, o Centro aparece com 150 registros e a Vila Ivonete com 60 casos.

O Belo Jardim II foi o bairro com maior número de roubos na região da 2ª Regional. De acordo com o levantamento, foram 352 incidências. O segundo lugar da região ficou com a Zona Rural Sul, com 328 casos e o Areal com 170 roubos.

Já na 3ª Regional, o bairro Aeroporto Velho teve 126 ocorrências de roubo, na Floresta Sul foram 92 casos e no bairro Boa Vista foram 61 casos. Na 4ª Regional, 174 roubos foram registrados no Portal da Amazônia, 98 na Estação Experimental e 98 no Abrãao Alab.

E na 5ª Regional, a Zona Rural Norte lidera os casos de roubo, com 116 ocorrências. No Loteamento Jaguar, são 82 casos de roubo e 70 no bairro Tancredo Neves.