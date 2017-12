PROTESTO: Moradores fecham trecho da Rua Siqueira Campos em Sena Madureira

Os moradores esperam que a Secretaria Municipal de Obras realiza ao menos um trabalho paliativo

Os moradores da Rua Siqueira Campos, em Sena Madureira, resolveram radicalizar e fecharam nesta quinta-feira, 28, um trecho da Rua. O movimento é em protesto pela falta de pavimentação no local.

De acordo com eles, a Prefeitura realizou pavimentação asfáltica em um trecho considerável da Siqueira Campos, mas ainda faltou um percurso que com a chegada das chuvas se encontra praticamente intransitável. “Da antiga serraria da Nacione até a ponte do igarapé Catiano o lamaçal está tomando de conta. Queremos que algo seja feito por nós, por isso, resolvemos fazer essa manifestação”, comentou o morador Luiz Freire da Silva.

O local é frequentado diariamente já que a Rua também dá acesso aos Bairros Ana Vieira, Juruá e Nenê das Neves.

Os moradores esperam que a Secretaria Municipal de Obras realiza ao menos um trabalho paliativo para diminuir o sofrimento da comunidade.