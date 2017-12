Prefeitura de Brasiléia entrega Unidade Básica de Saúde ampliada à comunidade rural

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedro Oliveira de Souza, localizada na BR 317, km 68, em Brasiléia, atende as comunidades rurais com serviços de saúde, tanto médicos como odontológico.

Na última quinta-feira, 28, a Prefeita Fernanda Hassem visitou à unidade e na ocasião fez a entrega da ampliação à comunidade e servidores. Além da estrutura física, no valor de R$ 203.175,00 (duzentos e três mil cento e setenta e cinco reais), provenientes de emendas dos ex parlamentares Henrique Afonso e Aníbal Diniz, a Prefeitura também realizou a aquisição com recurso próprio, de equipamentos, dentre eles uma cadeira completa para atendimento odontológico, visando melhorar os serviços de saúde ofertados às comunidades rurais.

Lindomar Gonçalves, morador da comunidade falou a respeito do investimento.

“A gente só tem a agradecer essa equipe gestora que está administrando o nosso município pois é um trabalho que vai beneficiar a comunidade como um todo, são muitas pessoas que passam aqui diariamente e que vai ser bem atendida aqui nessa unidade de saúde. Agradeço a ampliação e também a forma do atendimento, a acolhida e os materiais novos que estamos recebendo da Prefeitura. Outro ponto importante é a farmácia que nunca mais faltou medicamentos e todos que são atendidos saem com a devida medicação. Só tenho a agradecer tudo isso”.

A Deputada Estadual Leila Galvão destacou a importância dessa ação.

“A nossa alegria de receber essa ampliação com todos os moveis, com todos os equipamentos necessários para que os profissionais possam exercer as funções com muita eficiência e o melhor, que possam atender bem aqueles que procuram que são aqueles que mais precisam e que estão aqui na área rural, essa ação realmente encheu o nosso coração de muita alegria”, enfatizou Leila Galvão.

Para a Prefeita Fernanda Hassem, esse é um investimento que sempre será prioridade da gestão.

“Um dia importante pra gestão, uma emenda já antiga e que estava praticamente perdida e fizemos todo um esforço e faço um reconhecimento à nossa equipe de Planejamento e da Saúde que se dedicaram, que acompanharam. Essa unidade tem uma grande importância para a comunidade rural e entregá-la totalmente equipada e com as condições adequadas para o bom atendimento nos enche de orgulho. Na verdade não é a inauguração, mas entendemos que por questão de gestão seria bom entregar a ampliação para que os pacientes fossem melhor atendidos, principalmente nesse período de inverno”, finalizou a Prefeita.

Participaram também da visita o Presidente da Câmara vereador Rogério Pontes, vereadores Rozevete, Edu, Rosildo e Zé Gabriele, Secretário de Saúde Francisco Borges, equipe e a comunidade local.