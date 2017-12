PM prende infrator com revólver calibre 22 no Bairro Jardim Primavera, em Sena

Em conversa com os policiais, Geneses confirmou que a arma era de sua propriedade

A Polícia Militar de Sena Madureira realizou por volta das 21:30 horas desta quinta-feira, 28, mais uma apreensão de arma de fogo. Dessa vez, o flagrante ocorreu na Rua projetada, bairro Jardim Primavera. Na ocasião, foi apreendido um revólver calibre 22, com dez munições intactas.

Segundo informações, a PM foi acionada através do Copom para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo no referido bairro. Ao chegar no local, a guarnição visualizou o acusado Geneses Felipe dos Santos Rodrigues, 20 anos, correndo por alguns quintais, tentando fugir da Polícia.

Ao ser alcançado, foi encontrado próximo ao local onde o mesmo estava o revólver calibre 22. Em conversa com os policiais, Geneses confirmou que a arma era de sua propriedade e que tinha comprado o revólver por 1 mil reais em Rio Branco. Relatou também que estava na casa de uma mulher quando foi surpreendido por alguns infratores que efetuaram disparos em direção à residência.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis, devendo ser indiciado por porte ilegal de arma de fogo.