No AC, jovem descobre anemia rara e campanha quer arrecadar dinheiro para tratamento em Recife (PE)

A feijoada ocorre neste sábado (30), no restaurante Carne de Sol da Mãezinha, na rua Joaquim Macedo, no bairro São Francisco, em Rio Branco.

O buffet é livre e custa R$ 25 e crianças até 10 anos não pagam. As entradas podem ser adquiridas na sorveteria da família ‘Mel Sorveteria e Creperia’, também na rua Joaquim Macedo, próximo ao local onde vai ser a feijoada. A feijoada começa a ser servida a partir das 11h30.

A jovem, que viaja no próximo dia 6 de janeiro, explica que não estipulou uma quantia específica de arrecadação, porque vai ficar em tratamento por tempo indertemidado. “Só comprei a passagem de ida. Eu e minha mãe estamos até vendo se vamos fechar a sorveteria que temos”, explica.

Amanda conta que foi diagnosticada há duas semanas com HPN, um tipo raro da doença, mais comum entre pessoas entre 40 e 50 anos. Em abril, enquanto estava a passeio com a família em João Pessoa (PE), a jovem aproveitou para fazer mais exames porque estava se sentindo mais cansada que o normal.

“Eu já me sentia cansada, mas há um tempo, começou a piorar. Começou a aparecer uns hematomas roxos, meu cabelo começou a cair e as minhas unhas ficaram fracas. Então, quando viajamos aproveitamos para fazer um check up que deu alteração em várias coisas. Agora o médico confirmou a suspeita da anemia rara”, conta a jovem.