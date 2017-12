Igarapés transbordam e desabrigam 20 famílias em Plácido de Castro, no interior do Acre

Ao menos 20 famílias tiveram que sair de casa após os Igarapés Rapirrã e Visionário, que desaguam no rio Abunã, transbordarem em Plácido de Castro. O transbordo ocorreu entre a quarta (27) e a quinta-feira (28) e atingiu famílias dos bairros São Cristóvão, Olaria e ainda o ramal da Maloca.

O Igarapé Visionário chegou a cobrir a estrada que liga o município a Acrelândia e o Igarapé Rapirrã também transbordou. As águas do Rapirrã chegaram a cobrir a estrada que dá acesso à vila Evo Morales, na Bolívia.

O prefeito do município, Gedeon Barros, disse que a prefeitura, órgãos de assistência social e militares deram suporte na realocação das famílias para casas de parentes e ainda para uma escola do município.

“Ontem [quinta,28] à noite as famílias foram conduzidas para casa dos parentes e na escola Elias Mansour. A prefeitura, com toda a equipe, deu assitência no suporte dessas famílias e daquelas que estavam isoladas na região”, disse o prefeito.