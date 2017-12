‘Fala sério, mãe!’, com Larissa Manoela e Ingrid Guimarães, estreia no cinema em Rio Branco

A comédia adolescente ‘Fala sério, mãe!’ (assista ao trailer acima) é a grande estreia desta quinta-feira (28), no cinema de Rio Branco. Também estão em exibição os filmes “Jumanji: Bem-Vindo à Selva”; “Star Wars: Os Últimos Jedi”; “O Rei do Show” e “Extraodinário”.

As produções podem ser conferidas, junto a outros filmes da programação, no Cine Araújo, que fica no Via Verde Shopping, em Rio Branco.