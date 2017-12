Depasa não paga salários e trabalhadores ameaçam parar fornecimento de água em Rio Branco. “Palhaçada do Edvaldo”, reage deputado

O Governo do Estado tem poucas horas para evitar um colapso no abastecimento de água em Rio Branco. O sistema de captação e distribuição será paralisado se os salários dos trabalhadores do Saerb não forem pagos. O alerta foi dado na noite desta quinta-feira pelos servidores, que buscaram ajuda do deputado Raimundinho da Saúde (Podemos), para quem “os habitantes da capital poderão sofrer as consequências de uma total falta de compromisso do presidente do Depasa, Edvaldo Magalhães”. Os salários deveriam ser pagos nesta quinta-feira.

“Não é só a Saúde e a Segurança que estão sendo prejudicados. Nós estamos indignados com a forma que os trabalhadores estão sendo tratados. O que o Edvaldo Magalhães está fazendo é uma palhaçada, uma irresponsabilidade sem tamanho. Assim como os gestores da Saúde, o presidente do Depasa deve ser responsabilizado por uma eventual paralisação das Estações de Tratamento de Água. Trabalhador nenhum tem a obrigação de trabalhar de graça. São pais de família que vivem de salário e esperavam contar com seu dinheiro para cobrir suas despesas domésticas”, criticou o deputado.

O vereador Railson Correia, irmão do deputado, também manifestou indignação. “Não pagaram os funcionários e sequer deram uma satisfação. Espera-se uma relação mais humana, respeitosa, com aqueles que fazem a máquina pública funcionar. Apoiaremos os funcionários sempre que eles estiverem com a razão”, disse o vereador.

O deputado disse á reportagem que o Depasa precisa resolver a situação antes do Révellion, do contrário a água tratada vai faltar nas residências. Ele apoiará o ato público dos trabalhadores em saúde, que não receberam seus plantões extras, e dos policiais militares e bombeiros, que terão seu salário base e a sexta parte reduzidos, de acordo com decisão já tomada pelo governador Tião Viana (PT). As manifestações ocorrerão na manhã desta sexta-feira.