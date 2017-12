Com custo de quase R$ 872 mil, obras de escola municipal em Rio Branco não iniciaram

Orçada em quase R$ 872 mil, as obras de uma escola municipal de Rio Branco, prevista para começar em julho e ser entregue em novembro, ainda não começaram. No local, estão apenas os materiais e estrutura para a construção. No lugar foi construído somente um muro, derrubado pelas chuvas constantes do inverno amazônico.

À Rede Amazônica, a prefeitura informou que houve atrasos nos repasses por parte do governo federal, mas que já receberam a informação da liberação de recursos e a obra será retomada esta semana.

Os moradores do bairro Irineu Serra afirmam que no local existia uma área verde formada por árvores centenárias. Segundo eles, elas foram derrubadas para a construção da escola e do depósito para os materiais. O autônomo Widisney Oliveira reclama da qualidade do serviço, que para ele é ruim. “A areia está se acabando e o muro caiu. Abandonaram a obra no meio do verão”, afirma.