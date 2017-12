Após luta contra a leucemia, menina de 4 anos que mobilizou campanhas na internet morre no AC

Após três anos e meio de luta contra a leucemia, a pequena Débora Rauane, faleceu, na manhã desta sexta-feira (29), no Hospital da Criança onde estava internada há quase um mês, em Rio Branco.

A menina teve baixa de plaquetas e deu entrada na Unidade de Tratamento Intensiva do Hospital da Criança a 1h dessa sexta, mas não resistiu e faleceu quatro horas depois.

A mãe acusa o Hemoacre de demorar com a liberação do sangue para a menina, que recebia plaquetas de 8h em 8h por causa da quimioterapia. O G1 tentou contato com o hemocentro, mas não obteve retorno.