Vice prefeito Raimundão prestigia passagem de Comando do 1º Pelotão Especial de Fronteira

O Vice Prefeito Raimundão prestigiou nesta Terça dia 26, da Transição de comando da Companhia Especial de Fronteira sob da coordenação do Comando de Fronteira Acre / 4º Batalhão de Infantaria..

Epitaciolândia (AC) – O Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva realizou, no dia 26 de dezembro de 2017, a solenidade de Passagem de Comando do 1° Pelotão Especial de Fronteira, que passou do 1° Ten Daniel para o 2° Ten Mendes.

Após a inauguração do retrato na galeria dos comandantes, ocorreu a formatura de transmissão do cargo de comandante. A cerimônia foi presidida pelo Comandante do Comando de Fronteira Acre/ 4º Batalhão de Infantaria de Selva, o Senhor, Coronel Infantaria Wellington Valone Barbosa, e contou com as presença de autoridades civis e militares e municipal, nacionais e estrangeiras, além de familiares dos militares e demais integrantes da sociedade acreana.