Rio Acre deve atingir cota de alerta até domingo em Rio Branco, diz Davi Friale

No Acre, nos próximos sete dias, deve chover, em média, entre 50 e 100mm. O nível do rio Acre, em Rio Branco, estava em 11,6m, no final da tarde desta quarta-feira, 27, e continuava subindo rapidamente.

Assim, falta apenas 1,9m para entrar na cota de alerta. As estimativas do pesquisador meteorológico Davi Friale é de que, até domingo, último dia de 2017, o nível do rio, na capital acreana, fique muito próximo da cota de alerta que é de 13,5m, podendo até ficar um pouco acima desta cota.

Tendo em vista as chuvas intensas, que deverão ocorrer nos próximos dias, não será surpresa que haja transbordamento do rio Acre, em Rio Branco, nos primeiros dias de 2018, prevê.