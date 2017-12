Presidente Michel Temer vai mandar mais de R$ 10 milhões para as prefeituras do Acre

A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) divulgou em seu site o Apoio Financeiro aos Municípios (AFM), autorizado pelo presidente Michel Temer nessa quarta-feira (27), e que estará nas contas das prefeituras nesta sexta-feira (29). Os valores correspondem a cada município acreano e tem como destaque Rio Branco que receberá mais de R$ 5 milhões de repasse, seguida por Cruzeiro do Sul que receberá mais de R$ 500 mil e Tarauacá com quase R$ 333 mil.

Menor que o repasse feito em 2016, quando parte do dinheiro da repatriação foi destinado para os municípios brasileiros, os recursos poderão ajudar e muito os gestores que estiverem com problemas para ajustar as contas públicas.

A prefeitura de Rio Branco terá a maior parcela entre os demais municípios, quase 50% do valor destinado ao Acre, que é de R$ 10.042.921,79.

Veja os repasses para cada município Acreano: