Prefeitura de Rio Branco – AC abre processo seletivo

A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, oferece 291 vagas para profissionais de níveis médio e superior. Salários de até R$ 3.064,32.

No Estado do Acre, a Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Educação (SEME), torna público que realizará por meio do IBADE o processo seletivo n.º 05/2017/SEME/PMRB/AC, com o intuito de preencher, em caráter temporário, 291 vagas de níveis médio e superior.

As funções são: Nutricionista, Cuidador Pessoal e Professor de diversos segmentos educacionais. Os aprovados farão jus a salário de até R$ 3.064,32, por jornada de 25, 30 e 40 horas semanais. Do total de vagas previsto neste certame, 5% serão reservados a portadores de necessidades especiais.

Apostilas para as funções do processo seletivo SEME – Rio Branco AC 2018

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 14 de janeiro de 2018, pela internet, no site www.ibade.org.br ou de forma presencial no Posto de Atendimento localizado na EEM Prof. José Rodrigues Leite, situada à Rua Benjamin Constant, nº 924 centro – Rio Branco, no horário das 9 às 12h e das 13 às 17h, de segunda a sexta-feira (exceto feriados).

O valor da inscrição será:

R$ 47,00, para a função de ensino médio;

R$ 55,00, para as funções de ensino superior.

Este processo seletivo será composto de provas objetivas, títulos e prática de libras. A realização da prova objetiva e a entrega dos títulos estão previstos para 28 de janeiro de 2018, em locais e horários a serem divulgados antecipaamente. Já a o gabarito preliminar da prova objetiva será divulgado a partir das 19 horas do dia seguinte.

Na data provável de 18 de fevereiro de 2018 será realizada a prova prática. O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 10 meses, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.