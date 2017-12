Peixe da Amazônia está debaixo d’água com cheia do Iquiri

A empresa criada pelo Governo do Acre como sendo o futuro eldorado do negócio com peixes no mundo, razão pela qual dois presidentes vieram para sua inauguração – Lula e o ditador boliviano Evo Morales -, a Peixe da Amazônia já foi anunciada como falida. Mas ninguém poderia imaginar que a coisa poderia piorar. Piorou. O rio Iquiri, na vargem de quem a empresa foi erguida, alagou nesta quarta-feira, 27, e deixou a empresa debaixo d’água. Muitos transeuntes da BR-364, sentido Porto Velho, filmaram ou fizeram fotos. Um deles me enviou uma sequência de fotos e imagens.

Relacionado