Índice de reajuste de aluguéis fecha o ano com queda de 0,52%; negativa do IGP-M é a menor desde 2009

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,89%, em dezembro, frente aos 0,52% registrados em novembro, mas terminou o ano com deflação de 0,52%, segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV). No ano passado, o IGP-M registrou alta de 7,17%.

O IGP-M é referência para reajuste dos alugueis de imóveis, entre outros contratos.

Em dezembro de 2016, o indicador subiu 0,54%. O IGP-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

Segundo a consultoria Rosenberg Associados, a variação negativa do IGP-M é a menor desde 2009, quando o indicador registrou deflação de 1,4%. Para 2018, a Rosenberg prevê que o IGP-M fique em 3,9%.

Entre os índices que compõem o IGP-M, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) apresentou alta de 1,24% em dezembro. No mês anterior, a alta foi de 0,66%. O índice relativo aos Bens Finais variou 0,48%, em dezembro. Em novembro, este grupo de produtos havia subido 0,50%.

Segundo a FGV, contribuiu para esta desaceleração o subgrupo combustíveis, que teve alta de 3,67% em dezembro frente aos 9,17% de novembro. O índice referente ao grupo Bens Intermediários variou 1,01%, frente aos 1,93% de novembro.

O índice do grupo Matérias-Primas Brutas variou 2,50%, em dezembro. No mês passado, esse indicador apresentou deflação de 0,68%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou variação de 0,30%, em dezembro, ante 0,28%, em novembro. A principal contribuição para a alta partiu do grupo Alimentação (deflação de 0,19% em novembro para alta de 0,13% em dezembro).

Tiveram alta de preços em dezembro os laticínios (0,42%), educação leitura e recreação (0,87%), vestuário (0,61%), transportes (0,78%), saúde e cuidados pessoais (0,44%) e despesas diversas (018%).

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registrou, em dezembro, alta de 0,14%, frente aos 0,28% em novembro.