Homem é flagrado se masturbando dentro de carro em frente à creche

As data das imagens são incertas, mas foram compartilhadas nas redes sociais a partir de sábado (23)

Um homem foi flagrado em vídeo, se masturbando dentro de um táxi em Fortaleza. O mais bizarro é que, além de estar em frente à uma creche, o homem é filmado e pouco se importa por estar sendo gravado e segue com o ato obsceno.

Segundo o jornal Tribuna do Ceará, as data das imagens são incertas, mas foram compartilhadas nas redes sociais a partir de sábado (23). No vídeo, gravado por uma mulher, ao lado de algumas outras, o homem sequer faz questão de esconder o rosto. Elas riem e dizem que o vídeo será enviado a um grupo no Whatsapp, o que também não parece intimidar o homem.

O homem filmado não é o proprietário da vaga de táxi que ocupa naquela rua, no bairro Ellery. O permissionário, contudo, já foi chamado para prestar esclarecimentos na Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e pode ter vaga cassada. A vaga fica no bairro Ellery.

Segundo o presidente do órgão, José do Carmo Gondim, as punições administrativas vão de uma advertência e podem chegar até a cassação da vaga — o que raramente é feito, segundo o próprio presidente. “Na Etufor não aceitamos esse tipo de conduta”.