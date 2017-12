Governo sanciona lei que altera nome do Educandário Santa Margarida e homenageia mãe de secretário

Lei foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre e sancionada na terça-feira (26). Com sanção, instituição passou a se chamar Educandário Santa Margarida Professora Rita Batista.

O governo do Acre sancionou, na terça-feira (26), uma lei que altera o nome do Educandário Santa Margarida em Rio Branco. Aprovada pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), a lei acrescentou o nome da ex-diretora do local, falecida em novembro deste ano.

Com a sanção, a instituição passou a se chamar Educandário Santa Margarida Professora Rita Batista.

Márcio Batista, secretário Municipal de Educação de Rio Branco e filho de Rita, explica que a lei foi apresentada na Aleac pelo deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB) e a aprovação foi unânime. Ele afirma que a aprovação no Legislativo e sanção do Executivo reconhece a dedicação, esforço e o papel que a mãe exerceu a frente do educandário.

“Fiquei muito feliz. Essa instituição existe há aproximadamente 70 anos e muita gente deu sua contribuição à história do educandário. Mas, recentemente, ela morreu no exercício do trabalho, a frente do educandário. Ela havia sido reeleita para um segundo mandato de três anos na instituição. É uma homenagem a quem se dedicou voluntariamente ao cuidado das crianças”, diz Batista.

O secretário lembra que a mãe também teve uma longa trajetória política e social no estado. No fim da década de 70, Rita fundou o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) no Acre e, em plena Ditadura Militar, foi militante política.

Além disso, ela foi fundadora do Movimento das Mulheres do Acre, no ano de 1980, e ajudou a criar a ONG HIVida, no início dos anos 1990.

“Essa homenagem coroa não apenas a passagem pelo Educandário Santa Margarida, mas o conjunto das atuações dela desde 1970. Foram mais de 40 anos no exercício da luta social por direitos. A homenagem acaba sendo para todos aqueles que passaram pelo educandário e deram sua contribuição, acho que todos se sentem representados”, finaliza Márcio Batista.