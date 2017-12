FUGIU DE CASA: Mãe chama a PM e diz que filha se prostitui e usa droga

Em Rondônia

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (27), em uma residência no bairro Tucumanzal, em Porto Velho. Conforme informações do boletim de ocorrência registrado na Central de Flagrantes, uma mulher de 38 anos acionou a Polícia Militar relatando que a filha de apenas 13 anos havia fugido pela 8° vez de casa e estava se prostituindo e usando drogas desde o último sábado. A mulher disse ainda que a filha estaria sendo mantida em cárcere privado e agredida por um adolescente de 15 anos.

Os militares foram até a residência indicada pela mulher e localizaram a menor na companhia do suspeito. A menina contou que foi para casa dele por livre espontânea vontade, mas que havia sido agredida por ele no rosto. Disse ainda que ambos são ‘ficantes’, porém, nega ter mantido relações sexuais com o suspeito. Na cintura do menor, a PM encontrou um facão. O adolescente afirma que não agrediu a vítima.

Após ouvir as versões, a guarnição deu voz de apreensão para o adolescente por lesão corporal e o apresentou ao delegado de plantão. A menina foi entregue novamente à mãe.