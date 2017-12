Em Cruzeiro do Sul, mais de 150 toneladas de lixo devem ser recolhidas após limpeza em bairros

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul está fazendo um mutirão de limpeza nos bairros Alumínio e no Centro da cidade, nesta quinta-feira (28). Dentre as ações estão, desobstrução de bueiros, retirada de entulhos, limpeza de ruas, retirada de entulhos, roçagens e varreduras. Objetivo é que o mutirão se estenda por toda a cidade.