Diário Oficial publica convocação de novos servidores da Saúde do Acre; serão 128 profissionais empossados

O governo do Acre divulgou nesta quinta-feira, 28, o edital de chamamento dos aprovados no concurso para a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). A convocação foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

São médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos em diversas áreas, entre outros profissionais nas áreas fim e meio do serviço público estadual de saúde. Ao todo, são 128 profissionais cuja posse está prevista para ser realizada no dia 29 de janeiro de 2018.

O acréscimo desses profissionais no quadro de servidores efetivos do estado deve impactar em R$ 708 mil na folha de pagamento.

Desde 2011, o governo do Acre já contratou cerca de 12 mil servidores públicos. Só para a Educação e a Saúde, por exemplo, foram quase 8 mil novos profissionais efetivos.

