CETAS – RO prorroga inscrições de seletivo

Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde oferece vagas para Instrutores.

Em Rondônia, o Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde (CETAS) divulgou o edital n° 132/2017 de prorrogação das inscrições do processo seletivo de n.º 128/CETAS/SESAU, objetivando a contratação por contrato administrativo temporário para atividades de instrutoria para execução do Curso de Qualificação em Saúde da Mulher, para o município de Candeias do Jamari-RO.

São oferecidas ao todo nove vagas para Enfermeiros e Pedagogos, sendo seis para reserva técnica e três imediatas. O valor da remuneração da unidade de hora aula é regido pela Lei Estadual nº. 2912 de 03 de dezembro de 2012, constando dos seguintes valores:

Bacharelado ou Licenciatura: R$ 29,00;

Pós-Graduação Lato sensu (Especialização): R$ 32,00;

Pós-Graduação Stricto sensu (Mestrado): R$ 45,00;

Pós-Graduação Stricto sensu (Doutorado): R$ 55,00.

Interessados agora têm até o dia 19 de janeiro de 2018 para efetuar suas inscrições (exceto sábado, domingo e feriado), nos seguintes locais:

Porto Velho – Sede: Centro de Educação Técnico Profissional na Área de Saúde – CETAS, situada à Rua Rafael Vaz e Silva, n. 3047, Bairro Liberdade, Cep: 76.803-870, no horários das 8h às 15h (exceto às sextas-feiras das 8h às 13h).

Candeias do Jamari: Rua Jasmim, nº 80, Setor Comercial – Bairro União de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Documentação necessária para inscrição:

Comprovantes de conclusão (declarações ou certificados ou diplomas) de Graduação e Pós-Graduação autenticadas em Cartório Distribuidor de Protesto de Títulos e Documentos;

Declaração atualizada com timbre, emitida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão, comprovando a condição de servidor público estatutário;

Caso o candidato não seja servidor público, o mesmo deverá apresentar declaração de que não possui vínculo empregatício no serviço público;

Declaração atualizada com timbre, emitida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão, comprovando a atuação em Unidades de Saúde com gestão pública direta do SUS, especificamente na área afi m que concorrer;

Para o candidato que não seja servidor público, deverá apresentar Declaração atualizada com timbre, emitida pelo Setor de Recursos Humanos do Órgão, comprovando que o mesmo atuou junto as Unidades de Saúde com gestão pública direta do SUS, especificamente na área afim que concorrer (discriminando a função e cargo exercidos);

Para o cargo de Instrutoria, comprovante de residência atualizado conforme Região de Saúde que se candidatou;

Para o cargo de Tutoria, comprovante ou Declaração Pessoal de residência no município para o qual se candidatou;

Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição ou Certidão Negativa junto ao TRE;

Cédula da Identidade;

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certificado de Reservista;

Cópia do Registro profissional no Conselho representativo da respectiva profissão, acompanhada da Certidão atualizada de regularidade emitida pelo respectivo Conselho;

Declaração Pessoal de disponibilidade de 20 horas mensais para Instrutor;

Declaração Pessoal de disponibilidade de 25 horas/mensais para Tutor;

Termo de Compromisso de participação em Orientações Pedagógicas – CETAS;

Comprovantes de dependentes legais menores de 18 anos;

Declaração institucional com timbre e/ou identificação do órgão, atualizada, discriminando a atuação em docência na área da saúde, o tempo de serviço, com data de início e término (anos e/ou meses);

Declaração institucional de atuação como Supervisor Escolar ou Coordenador/Gerente Pedagógico na área da saúde ou outra área afim;

Atestado médico comprovando condição de Pessoa com deficiência quando for o caso;

Atestado médico atualizado, comprovando aptidão física e mental para as atividades de Instrutoria ou Tutoria do curso;

Apresentar Declaração pessoal que não exerce cargo Comissionado.

O certame consistirá de análise de títulos e o resultado final sairá a partir do dia 30 de janeiro de 2018, no Diário Oficial nos sites: www.rondonia.ro.gov.br e www.sesau.ro.gov.br, fixado nas dependências do Centro de Educação Técnico Profissional na Área da Saúde – CETAS (Sede em Porto Velho).

Este processo seletivo simplificado terá validade de um ano, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Edital divulgado no: http://www.diof.ro.gov.br/, do dia 30 de novembro de 2017, a partir da pág. 54.

Edital n° 132/2017 de prorrogação: http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/12/Doe-14_12_2017.pdf, do dia 14 de dezembro de 2017, página 48.