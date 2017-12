Bairro de Rio Branco tem ruas que levam nomes de coronéis da Revolução Acreana

Não é difícil encontrar bairros, monumentos e memoriais com os personagens da Revolução Acreana, luta que resultou na incorporação do território acreano ao Brasil. E a história ainda marca o cotidiano de quem anda pelas ruas da cidade.

“O bairro começa a se formar no final dos anos de 1950 e início dos anos 1960. As ruas começaram a ganhar nome organicamente, nomeadas pelo Poder Público”.

A desapropriação foi feita no governo de José Guiomard dos Santos, governador do estado pelo período de 1946 a 1950, para ampliação da cidade de Rio Branco.

Ao longo do tempo, o bairro Bosque se tornou uma das áreas comerciais mais importantes de Rio Branco. Grande partes dessas ruas com os nomes dos heróis da Revolução Acreana se desenvolveram e abrigam lojas e comércios.

A dona de casa Auricélia Castro de Lima, de 66 anos, mora há 40 anos na Rua Cel. Alexandrino. Ela acompanhou as modificações que o logradouro passou ao longo do tempo.

“Cheguei em 1977 e essa rua era no barro, tomada de lama. Quando precisava sair tinha que colocar sacolas nos pés. Muito tempo depois fizeram a rua com tijolo. Daí que veio o asfalto, mas demorou também”, relembra.

Apesar do tempo vivendo no local, ela não sabe o motivo do nome da rua. “Nunca procurei saber disso. Mas, daqui eu não saio. É muito calma essa área. Não pretendo ir para outro canto. Só saio daqui para a cidade do pé junto”, brinca.