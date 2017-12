Asteroide passa entre o planeta terra e a Lua nesta quinta

Em um momento “X” a distância entre eles será muito curta, em termos de astronomia, informa o portal The Watchers

Nesta quinta-feira (28), um “objeto próximo à Terra” – o asteroide 2017 YZ4, que foi descoberto apenas no dia de Natal, passará entre o planeta e a Lua.

O objeto celeste foi descoberto há apenas três dias, mas hoje já se aproxima do nosso planeta voando entre a Terra e seu satélite. Em um momento “X” a distância entre eles será muito curta, em termos de astronomia, informa o portal The Watchers.

Este corpo espacial, cujo diâmetro varia entre 6,9 a 15 metros, move-se a uma velocidade de 9,5 km/h. Às 12h56 (horário de Brasília) de hoje se encontrará à distância de 224.396 quilômetros da Terra.

O asteroide que recebeu o nome de 2017 YZ4 e é considerado um objeto espacial próximo à Terra (NEO, siglas em inglês), foi descoberto em 25 de dezembro.

No entanto, tal “encontro” não é incomum. O último objeto espacial que se deslocou a uma distancia lunar da Terra foi detectado em 21 de novembro, enquanto o nosso “visitante” de hoje será o 52º a se aproximar de nós desde o início deste ano.

De acordo com dados disponíveis para 24 de dezembro, a ciência conhece 17.495 objetos do tipo NEO que se movem ao redor da Terra e 17.389 deles são asteroides, revela o portal. Desde o início deste ano, foram descobertos 1.985 objetos próximos à Terra. Com informações do Sputnik News.