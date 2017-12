Após transbordar, igarapé Iquiri já atinge mais de 20 famílias no interior do Acre

Mais de 20 famílias foram atingidas pelas águas do Igarapé Iquiri, em Senador Guiomard, após o manancial transbordar nesta quarta-feira (27). Dos moradores afetados, apenas uma senhora quis sair do local e foi levada para casa de parentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, choveu aproximadamente 100 milímetros entre segunda (25) e quarta-feira.

Ao G1, nesta quinta (28), o major do Corpo de Bombeiros do Acre Cláudio Falcão contou que cerca de 25 famílias foram afetadas pela enchente. Destas, 10 estão em situação mais grave, porém, não quiseram deixar as casas. Apenas uma família foi removida pelos bombeiros e levada para casa de parentes.