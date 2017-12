VÉSPERA DE NATAL: Suposta aparição de imagem de santa nos céus intriga moradores

A suposta aparição da imagem que seria de uma santa nos céus de Jaru intrigou moradores da zona rural na véspera de Natal. Segundo uma internauta que enviou ao site, as imagens teriam sido feitas por vizinho que reside na Linha 605 e ela garantiu que seriam verdadeiras.

Nas três fotos enviadas, que teriam sido tiradas de uma propriedade rural localizada na altura do Km 15 da Linha 605, na zona rural de Jaru, nem a radiante nuvem em forma de santa, que tem grande semelhança com a imagem de Maria, e a posição das nuvens do céu são idênticas, o que praticamente descarta a possibilidade de uma possível montagem.

Ela disse que o vizinho ficou bastante assustado com a aparição, bem como todos para quem mostraram as impressionantes imagens.