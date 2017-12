Veja dicas para reaproveitar sobras das ceias

Nutricionista dá dicas para garantir que as comidas do famoso “restô d’ontê” continuem boas para consumo após a comilança das ceias de Natal e do Réveillon

O relógio aponta que já é meio dia, a noite foi longa e a manhã parece que ficou mais curta. A família se reúne para almoçar e o melhor é que ninguém precisa cozinhar, afinal a comida já está pronta desde o dia anterior, certo? A cena é a mesma na maioria dos lares em que se comemora o Natal e o Réveillon desde a véspera, com a famosa ceia da meia-noite.

Nada mais comum que o famoso “restô d´ontê”, a expressão pejorativamente afrancesada para o nome do almoço que se faz com o “resto de ontem”, as sobras das ceias. É prático, é gostoso, mas é preciso que se tenha alguns cuidados, tanto com o exagero quanto com a forma como se vai aproveitar o que sobrou, explica a nutricionista Geysiane Carvalho Mendes, do Hapvida Saúde.

Antes mesmo de devorar, de novo, os deliciosos pratos que caracterizam cada uma das ceias de Natal e de Réveillon, a especialista lembra que é preciso ter cuidado com o armazenamento dessa comida. “Os alimentos que levam ingredientes como creme de leite e maionese, responsáveis por grande parte das infecções alimentares pós-festas, não devem ser consumidos muito tempo depois de serem preparados, justamente pelo risco de contaminação”, afirma.

Se você não guardou nada disso, então observe se os outros alimentos foram bem conservados. O ideal, segundo a nutricionista, é que a comida fique guardada em recipientes com tampas e fechados, para evitar a entrada de ar. O melhor é deixar tudo na geladeira, pois a baixa temperatura conserva os alimentos.

É exatamente isso o que a maioria das pessoas faz, justamente para ninguém ter trabalho adicional de ir, de novo, para a cozinha. Se você tiver feito tudo direitinho na conservação do que restou, então fique tranquilo, pois não há risco nenhum de passar mal com o “restô d´ontê”. Para quem tem um pouco mais de paciência ou disposição, a dica é incrementar essas sobras e dar nova cara às preparações, mas cuidado com os ingredientes escolhidos para esse “incremento”, já que eles podem deixar a comida ainda mais calórica no dia seguinte.