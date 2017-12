Twitter é a rede social dos ‘esquerdopatas’, ataca Bolsonaro

“Suas ideias precisam ser combatidas por todos os campos”, disse o presidenciável

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) afirmou que o Twitter é a rede social dos “esquerdopatas” e que suas ideias “precisam ser combatidas por todos os campos”.

“O terreno onde há mais esquerdopatas em ação é o twitter. Pessoas com pensamentos diferente deles, têm que se mobilizar e os contrapor com a verdade também nesta rede social. Suas ideias precisam ser combatidas por todos os campos. Certo que o jogo vai virando e logo chegarão lá!”, escreveu Bolsonaro no Twitter.

O deputado federal de 62 anos não esconde suas intenções de concorrer à presidência da República em 2018 e é o segundo nome nas pesquisas de intenção de voto, atrás apenas do ex-presidente Lula.

Ainda não está definido, contudo, o partido pelo qual Bolsonaro participará do pleito. Até o momento, o favorito é o PEN — que aceitou alterar seu nome para Patriotas — mas o PSL e o PR também participam da disputa. (Sputnik)